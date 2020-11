Polícia Civil prende acusado da prática de crimes de estupro contra crianças

Policiais civis, da Delegacia de Araruama (118ª DP), na Região dos Lagos, após trabalho de investigação, prenderam, no sábado (21), Francisco Wellington Teixeira de Souza, acusado de praticar uma sequência de crimes de estupro de vulneráveis de (por várias vezes), ao atacar crianças com idades entre 5 e 10 anos.

Contra ele havia mandado de prisão. Segundo os agentes, Wellington teria aliciado ao menos quatro meninas, com idades entre 5 e 10 anos. Para atrair as vítimas, o acusado chamava as crianças para brincar com a sua filha, menor de idade, que também foi uma das menores estupradas.

De acordo com os policiais, quando as crianças entravam em sua residência, o acusado abusava sexualmente das vítimas. A polícia ouviu as vítimas, que prestaram declarações detalhadas sobre a ação de Wellington. As crianças foram submetidas, por orientação policial, a Exames de Corpo de Delito, onde foram constatados os abusos a que foram submetidas. Wellington já havia sido preso em 2009, por parte ilegal de arma, de uso restrito, e foi encaminhado para o sistema prisional.