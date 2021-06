Polícia Civil mata miliciano Ecko no Rio de Janeiro

O miliciano mais procurado do Rio de Janeiro foi morto na manhã deste sábado (12). Wellington da Silva Braga, o Ecko é o chefe da maior milícia que atua no estado. Ele estava na casa e parentes na Comunidade das Três Pontes, em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Durante a ação, Ecko foi baleado e socorrido pelos policiais. Mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a SMS ele deu entrada em um hospital da zona sul já morto com duas balas que ficaram alojadas próximo ao coração.

Depois de seis meses de investigação, os agentes da polícia civil descobriram que o miliciano estaria visitando parentes na data data de hoje. No fim da tarde de quinta-feira (10), o delegado Rodrigo Oliveira deu o sinal verde para colocar o plano de captura em prática.

A operação para sua captura foi batizada de Operação Dia dos Namorados, e foi coordenada pelo Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), com apoio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD), da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) e do Serviço Aeropolicial (SAER).

O MILICIANO QUE NUNCA FOI POLICIAL

O Ecko assumiu a quadrilha que domina grande parte da Zona Oeste depois que seu irmão, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, que comandava a Liga da Justiça, morreu em confronto com a polícia em 2017.

A quadrilha de Ecko domina boa parte da Zona Oeste e algumas regiões da Baixada Fluminense e explora diversas atividades nas comunidades.

Com Carlinhos a Liga da Justiça começou a ganhar espaço e visibilidade em 2007 com assassinatos e controle econômico da região. Na época, os chefes da milícia eram Ricardo Teixeira Cruz, o Batman; Toni Ângelo Souza Aguiar, o Toni Angelo; e Marcos José de Lima, o Gão, todos ex-policiais.

Com todos presos após operações em 2007 e 2008, a configuração da milícia mudou. Carlinhos Três Pontes passou a liderar o grupo. Diferente dos antecessores, ele era ex-traficante do Morro Três Pontes, em Santa Cruz, e tornou-se o chefe do grupo até ser morto. Entra em cena, seu irmão, o Ecko. Que mudou o nome do grupo de Liga da Justiça para Bando do Ecko.

O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$ 10 mil por informações que levassem ao miliciano.