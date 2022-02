Polícia Civil lança “Portal de Desaparecidos” no RJ

Site vai servir como ferramenta para auxiliar a localização de pessoas através de informações e imagens

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) colocou no ar o “Portal de Desaparecidos”, um canal de cadastro que permite a consulta de fotografias e informações de pessoas desaparecidas. O sistema foi desenvolvido pelo Departamento-Geral de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (DGTIT) da instituição, em conjunto com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O sistema deve ser acessado pelo seguinte endereço: https://desaparecidos.pcivil.rj.gov.br/pesquisar . No ‘Portal’, é possível fazer buscas por nome, idade, status (desaparecido, falecido ou encontrado), cor da pele, do cabelo e dos olhos.

A ferramenta tem o objetivo de facilitar o acesso a informações oficiais por parte de familiares de pessoas desaparecidas. A entrega do site foi antecipada para atender a demanda da tragédia provocada pelas chuvas em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Os ajustes, em caso de necessidade, serão realizados com a página em funcionamento.

Para que as imagens e as informações sobre pessoas desaparecidas sejam disponibilizadas é necessário que se faça o registro de ocorrência em qualquer delegacia física ou por meio do site: delegaciaonline.pcivil.rj.gov.br.

Trata-se de uma plataforma no âmbito estadual, que será alimentada com informações sobre a descoberta de paradeiro. Familiares de pessoas desaparecidas poderão acompanhar as atualizações de forma on-line para saber se o ente foi encontrado e em quais condições.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população em caso de qualquer informação sobre desaparecidos. O contato pode ser feito diretamente à DDPA pelos telefones (21) 2202-0338 e 2582-7129 ou por WhatsApp (21) 98322-0228.

Niterói conta com ‘Alerta para Resgate de Pessoas’

A Lei Municipal 3.687/2002, intitulada “Lei PolyannaKetlyn”, em vigor desde 6 de janeiro, instituiu o Alerta para Resgate de Pessoas (ARP) no município de Niterói, estabelecendo a política municipal de contingência nas hipóteses de desaparecimento, rapto ou sequestro de crianças e adolescentes.

O instrumento tem como propósitos a construção de uma rede digital municipal de comunicação para rápida elucidação de desaparecimentos e resgate nos casos de raptos ou sequestros de crianças e adolescentes; agregar todos os meios de comunicação para rápida divulgação da notícia de desaparecimento de pessoas, com caráter de utilidade pública, integrar todos os órgãos municipais para divulgação do ARP aos servidores públicos; instruir as famílias vítimas; envolver toda a comunidade niteroiense; integrar organizações não governamentais, não governamentais e empresas públicas e privadas.

Ainda segundo a lei, o alerta deverá conter, quando possível, a foto, nome e idade da pessoa, informação sobre o local do rapo ou sequestro, descrição do raptor ou sequestrador, descrição dos equipamentos utilizados no crime, números de telefone e endereços eletrônicos aptos a receber informações sobre o desaparecido e demais informações relevantes para a identificação e recuperação do desaparecido.