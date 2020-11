Polícia Civil investiga produtora por videoclipes com homenagens a traficantes

Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) cumpriram um mandado de busca e apreensão na sede de uma produtora de videoclipes por suspeitas de envolvimento com traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta terça-feira (24). Na operação, foram apreendidas mídias e equipamentos de filmagem, além do celular do dono da produtora.

A Polícia Civil investiga dois clipes gravados no Salgueiro, complexo de favelas dominado pela maior facção criminosa do Rio. Nas gravações, aparecem homens armados com fuzis e pistolas e em carros de luxo. Outro suposto crime investigado é que teriam sido feitas homenagens a traficantes da região. A polícia suspeita que o armamento seja verdadeiro e os veículos, roubados.

“Um dos objetivos da busca e apreensão era checar se havia armas verdadeiras ou réplicas na produtora, assim como verificar a procedência dos carros que aparecem nos clipes”, disse o delegado titular da 72ª DP, Allan Duarte.

Os policiais não encontraram os fuzis e nem qualquer contrato de locação dos mesmos ou dos veículos. O dono da produtora compareceu à delegacia, onde prestou depoimento.

É feita menção a criminosos do Salgueiro em um dos clipes investigados, como o ex-chefe do tráfico local, Schumaker Antonio Rosário, assassinado em abril do ano passado. “Saudade, F1”, diz a música, no momento em que aparece uma foto de Schumaker. Com mais de dois milhões de visualizações, ainda cita outros criminosos da quadrilha que foram mortos.

No clipe, o protagonista do videoclipe faz referência ao apelido Velho, que, segundo as investigações, é o traficante Antonio Ilário Ferreira, o Rabicó, considerado o chefe do Salgueiro. “Tropa do Velho, poder paralelo, crime organizado”, diz parte da música do clipe. Rabicó conseguiu a liberdade no fim de 2019, porém sua prisão foi novamente decretada e ele é considerado foragido.

Em outra parte da música, o vocalista afirma ser envolvido com o crime. “Eu tô nessa vida desde pequenininho. Peço perdão por ser envolvido, mas que abençoe o menor que trafica comigo”, diz o trecho.