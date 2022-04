Polícia Civil faz operação na casa de Gabriel Monteiro

A Polícia Civil realizou na manhã de hoje (07), uma operação de busca e apreensão na casa do vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro (PL). Os agentes da 42ª DP, do Recreio dos Bandeirantes, apuram o vazamento de um vídeo íntimo do parlamentar com uma adolescente, que na época tinha 15 anos. Outras seis pessoas, entre funcionários e ex-assessores, também foram alvos da operação. Ainda pela manhã, o youtuber e ex-policial militar foi até a delegacia prestar esclarecimentos.

A polícia apreendeu vários documentos, e equipamentos utilizados por Gabriel Monteiro para a gravação dos vídeos que vão para as redes sociais. No entanto, segundo depoimentos de ex-assessores, o vereador costumava fazer orgias na casa dele, com a presença de menores de idade. Ainda de acordo com uma testemunha do caso, o vereador “tinha prazer em se exibir e se vangloriar”, como se o vídeo fosse um troféu.

Foram visitados pelos agentes os endereços do ex-PM, assim como o gabinete na Câmara do Rio, que foi lacrada, e as residências de funcionários e ex-assessores. Na Casa Legislativa, o parlamentar enfrenta um processo do Conselho de Ética por causa das denúncias de assédios morais e sexuais, e uso indevido de servidores, o que pode render em perda do mandato. Na operação realizada pela Civil, Gabriel Monteiro pode responder por distribuição de material pornográfico envolvendo menores (Artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente). A pena pode chegar a seis anos de prisão, e multa.

Foto: Gabinete do vereador foi lacrado pela Civil – Reprodução TV Globo

Na casa de um dos ex-assessores, foi encontrado um HD, que a defesa de Gabriel Monteiro alega que foi furtado. Além disso, policiais encontraram R$ 14 mil em dinheiro vivo.

Os mandados foram expedidos pelo Plantão Judiciário. Entretanto, a denúncia do vazamento partiu do vereador, que foi na delegacia junto com a jovem, acompanhada da mãe. Os dois alegam que a relação foi consensual, e Monteiro afirmou à polícia que o vídeo foi vazado por dois ex-assessores, os quais acusou de traição. A partir daí, a investigação para apurar o vazamento iniciou.

Foto: Vereador também é alvo de processo na Câmara do Rio por denúncias de assédios morais e sexuais – Renan Olaz / CMRJ