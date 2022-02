Polícia Civil faz operação contra delivery de drogas em Búzios

A equipe da 127ª DP (Armação de Búzios) realizou, nesta quarta-feira (2), uma operação para desarticular uma quadrilha de traficantes que vendiam drogas por meio de aplicativos de telefone celular e “delivery”. Quatro pessoas foram presas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

A investigação começou em março de 2021. Os agentes realizaram um trabalho de inteligência, levantamento de informações, identificaram os envolvidos na prática criminosa e descobriram que os acusados desenvolveram um sistema de comercialização que utilizava códigos de comunicação para dissimular os tipos de drogas e os locais de entrega, geralmente em pontos turísticos da região e equipamentos públicos. Segundo a equipe da 127ª DP, os traficantes distribuíam maconha, cocaína e ecstasy.

A operação teve apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Promotoria de Justiça de Búzios.