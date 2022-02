Polícia Civil faz mutirão para coletar DNA de familiares de desaparecidos em Petrópolis

Em auxílio a procura de desaparecidos da tragédia de Petrópolis, a Polícia Civil iniciou nesta segunda-feira (21) uma força-tarefa para coletar DNA de familiares que buscam seus parentes. O mutirão está acontecendo no Clube Petropolitano, na Avenida Roberto Silveira, 82, no Centro, das 9 horas até às 12 horas, e de 13h até 17h.

De acordo comunicado da Civil, a cada dia serão chamadas 20 famílias que já registraram ocorrência na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), em diversos pontos da cidade. Nesta segunda, 34 famílias afetadas pelas chuvas compareceram ao local. Cada família que coletar DNA receberá uma cesta básica, entregue através de uma parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

Somente serão atendidas, as famílias que agendaram o atendimento na DDPA, que está instalada na Sala Roxa do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica de Petrópolis. O agendamento também está sendo realizado no Petropolitano, no núcleo da Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Após os registro, que pode ser feito por qualquer morador, a DDPA entrará em contato.

Além disso, a força policial está disponibilizando um ônibus para facilitar a locomoção da população serrana. O ponto de partida do utilitário está localizado em um mercado da rua Teresa, partindo em dois horários: às 8h30 e às 12h30.