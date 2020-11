Polícia Civil e Petrobras se unem para combater furtos em dutos

A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) firmou uma parceria com a Petrobras para compartilhar informações de inteligência com o objetivo de combater furtos de combustíveis em dutos da companhia. Um Termo de Cooperação foi assinado na sexta-feira (6) pelo secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, e pelo diretor de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade da Petrobras, Roberto Ardenghy, na sede da Sepol.

A Polícia Civil combate constantemente o furto de combustíveis no estado. Apenas nas últimas semanas, duas operações da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) resultaram na prisão do chefe de uma quadrilha e na desarticulação de outro grupo criminoso envolvido nesse tipo de crime.

Na última quinta-feira (5), um ex-vereador de Duque de Caxias conhecido como “Barão do Petróleo” foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo. Ele é apontado como líder da maior organização criminosa especializada em perfuração e retirada de combustível de oleodutos da Petrobras. Segundo as investigações, a quadrilha age nos estados do Sudeste e foi responsável pelo furto de 14 milhões de litros de petróleo, entre junho de 2015 e março de 2017, causando um prejuízo estimado em R$ 33,4 milhões para a estatal.