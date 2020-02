Polícia Civil e MPRJ realizam operação na cidade de Búzios

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e da 127ª DP (Búzios), em ação conjunta com o Ministério Público (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), realiza, na manhã dessa quinta-feira (13), a 2ª fase da Operação Plastográfos. A ação, que acontece no município de Armação dos Búzios, tem como objetivo cumprir cinco mandados de prisão contra despachantes acusados de falsificação de alvarás.



A investigação apontou que empresários, em busca de legalizar seus negócios junto à Prefeitura de Búzios, eram indicados por funcionários da administração municipal a procurar despachantes que, supostamente, agilizariam o processo de liberação. Os golpistas cobravam cerca de R$ 5 mil para emitir os alvarás definitivos, mas os documentos entregues por eles eram falsos.



Ainda segundo o apurado, os criminosos ameaçavam as vítimas e destruíam provas. Eles vão responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato, fraude processual e ameaça.

Na 1ª fase da operação, realizada em outubro do ano passo, foram cumpridos Mandados de Busca e Apreensão em endereços ligados aos despachantes.