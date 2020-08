Polícia Civil de Itaboraí tira mais um assaltante de circulação

Policiais da 71DP (Itaboraí) prenderam nesta terça-feira, dia 11, um assaltante que vinha fazendo vítimas na cidade. Por determinação da delegada titular Norma Lacerda, as equipes iniciaram as investigações para localizar o bandido, que havia sido identificado como Clebson Silva da Conceição.

Ele usava um carro modelo Prisma, placa LKL3155, para escolher e abordar as vítimas. Após a identificação, as equipes foram para rua e conseguiram as imagens do roubo, que confirmaram a identificação do assaltante.

Os policiais então seguiram na busca do bandido e o localizaram no bairro de Manilha, onde foi preso cortando o cabelo em um salão. Após receber voz de prisão, o assaltante tentou fugir, mas foi contido imediatamente. No interior do veículo encontrado com ele foi achada a bolsa da vítima. Depois disso foi levado para a delegacia, onde foi autuado pela delegada assistente, Danielle Peres, pelo assalto cometido no bairro Nova Cidade.

A polícia pede que possíveis vítimas do assaltante compareçam à delegacia para um possível reconhecimento.