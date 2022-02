Polícia Civil apreende armamento no Aeroporto Internacional

Um carregamento de armas foi aprendido pela Polícia Civil quando estava sendo desembarcado no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os policiais civis da DEAM de Jacarepaguá receberam a denúncia sobre a movimentação suspeita de um homem que tinha licença de colecionador e porte de certo armamento. A carga vinda da Europa era composta por 07 pistolas, 02 espingardas, 01 carabina e 22 carregadores. O armamento estava acondicionado em maletas especiais.

A investigação que iniciou a operação, foi uma denúncia envolvendo medida protetiva contra o acusado. Os policiais, da Delegacia da Mulher, ao cumprirem mandado de busca e apreensão de arma de fogo, prenderam em flagrante o autor do fato que estava de posse de uma pistola Taurus, calibre 45, mais carregadores e 24 munições, descumprindo determinação judicial em medida protetiva de urgência, que determinou a suspensão de sua posse e do seu porte de arma.



Em investigação complementar e diante de informações do setor de inteligência que apontavam que o autor era colecionador de armas, após várias diligências determinadas e acompanhadas pela delegada Giselle do Espírito Santo ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, na quarta-feira (2), os policiais identificaram e apreenderam a carga com armamento.