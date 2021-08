Polícia captura um dos articuladores do tráfico em Niterói

Está preso um dos articuladores do tráfico de drogas na comunidade do Morro do Martins, no bairro Venda da Cruz, divisa entre as cidades de Niterói e São Gonçalo. O acusado foi capturado na sexta-feira (30), mas a prisão foi divulgada apenas nesse domingo (1º). A ação foi coordenada por policiais civis da 79ª DP (Jurujuba).

Segundo policiais da distrital, trabalho de investigação apurou que o acusado estaria escondido em um imóvel, no bairro do Barreto, na Zona Norte de Niterói. Uma equipe foi mobilizada ao endereço, onde confirmaram a informação e deram voz de prisão ao foragido da Justiça.

Ainda de acordo com apuração da 79ª DP, havia, contra o homem, um mandado de prisão preventiva em aberto, pelo crime de tráfico de drogas. O mandado, emitido pela 4ª Vara Criminal da Capital, é referente à investigação sobre a organização criminosa que atua no Morro do Martins.

O acusado, após ser capturado, foi conduzido á carceragem da distrital, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão. Na sequência, ele foi encaminhado ao sistema prisional, em uma unidade de detenção no Rio de Janeiro, onde está à disposição da Justiça.