Polícia cancela churrasco de ‘mão leve’ em Niterói

O final de semana de um homem, de 47 anos, prometia ser regado a carnes como alcatra e contrafilé, além de muito bacalhau. No entanto, o “festeiro” pretendia não pagar pelos itens, e tentou furtá-los de um supermercado, localizado na Avenida Marquês do Paraná, no Centro de Niterói. A Polícia Militar Foi acionada e conseguiu evitar o prejuízo ao estabelecimento.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), uma equipe foi acionada, via 190, na noite dessa quinta-feira (1º), por seguranças do supermercado que haviam acabado de deter o suspeito. Chegando ao estabelecimento, os policiais comprovaram o fato e apreenderam, com o homem, todo o material que ele tentava levar do mercado.

Ainda segundo os agentes, foram encontradas uma peça de alcatra, dois pedaços de contrafilé, um saco de batata pré cozida, uma garrafa de azeite, uma bandeja de bacalhau e 1 quilo de bolinho de bacalhau. O material, prova de crime, acabou sendo apreendido. O homem foi preso em flagrante por furto e o caso registrado pela 76ª DP (Niterói).