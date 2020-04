Polícia busca identificação dos criminosos que invadiram um posto de saúde em São Gonçalo

Policiais civis, da 72ª DP (Mutuá) assumiram as investigações para identificar os criminosos que, na tarde de quarta-feira (15) invadiram o a Unidade de Saúde da Família (USF) Madre Tereza de Calcutá, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo. Homens armados renderam uma equipe de enfermagem e os mantiveram reféns, enquanto roubavam dinheiro e pertences das vítimas. Algumas das vítimas foram trancadas num banheiro.

Segundo informações, os criminosos chegaram no momento em que os funcionários do posto terminavam mais um dia de trabalho, por volta das 17 horas. Moradores próximos teriam percebido a movimentação dos bandidos no local e acionaram a polícia, que chegou momentos depois que os marginais já haviam escapado. Imagens de câmeras de segurança no perímetro de onde ocorreu o ataque dos bandidos estão sendo analisadas para identificação dos ladrões.