Polícia bota tráfico no paredão e acaba com BBB no Santo Cristo

No cotidiano de guerra na comunidade do Santo Cristo, na região do Fonseca, Zona Norte de Niterói, qualquer semelhança da realidade com a ficção é mera coincidência.

Nesta segunda-feira (21), Policiais do 12º Batalhão da PM realizaram operação na comunidade, que resultou na apreensão da Central de Monitoramento por câmeras, utilizada pelo Comando Vermelho, que lidera o tráfico de drogas na comunidade.

O farto material apreendido foi encaminhado para a 78ª DP (Fonseca). Não há informação sobre presos.