Polícia apreende R$ 100 mil em cigarros eletrônicos e outros produtos ilegais no Rio

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) realizaram uma ação no Mercado Popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. Após diversas denúncias, os agentes foram a um box que vendia cigarros eletrônicos, que são produtos ilegais e não licenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No local foram verificadas outras irregularidades, como uma grande quantidade de mercadorias sem licenciamentos necessários para a venda ou uso. O material apreendido está avaliado em mais de R$ 100 mil.

O responsável pelo estabelecimento e os produtos foram levados à sede da Decon.

Foto: Polícia Civil RJ