Polícia apreende quase meia tonelada de sardinha em Niterói

Quase meia tonelada de sardinha do tipo maromba foi apreendida em um cais no bairro da Ilha da Conceição, Região Central de Niterói, nessa terça-feira (9). A ação foi deflagrada porque esse tipo de peixe está no período de defeso. Policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) fizeram a apreensão.

Segundo os agentes, a unidade recebeu denúncia anônima afirmando que os peixes estavam sendo descarregados no local, que fica na Rua Dom Diniz. Quando a equipe chegou, não havia mais ninguém, mas foram encontradas 20 caixas contendo, em cada uma, 20 kg de sardinha, totalizando 400 kg.

O material foi recolhido e a ocorrência encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Niterói, no Centro da cidade. Uma equipe da Vigilância Sanitária de Niterói foi acionada e constatou que o pescado estava impróprio para consumo. Dessa forma, o material foi descartado em um aterro sanitário por equipes da Clin.