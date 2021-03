Polícia apreende granadas e submetralhadora em Niterói

Após uma troca de tiros, um homem morreu e quatro foram presos acusados de atuar no tráfico de drogas no Morro do Estado, na região central de Niterói, no início da noite de hoje (17). Na ação, desencadeada por agentes do 12º BPM (Niterói), foi apreendida uma farta quantidade de drogas, uma submetralhadora e ainda quatro rádios transmissores.

Os policiais estavam fazendo um patrulhamento de rotina na comunidade quando se depararam com o grupo de suspeitos que, ao perceberem a aproximação das viaturas da PM, dispararam contra a guarnição. Os militares então revidaram e se deu um rápido confronto.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos acabou sendo ferido e os outros terminaram se entregando. Os policiais acionaram o socorro da ambulância, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local.

O material apreendido foi apresentado na 76ª DP (Centro), de onde o caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói (DH).