Polícia apreende fuzil no Morro do Estado, em Niterói

Neste momento, está ocorrendo uma ação dos policiais do 4º Comando de Policiamento de Área do 12º Batalhão de Política Militar de Niterói (BPM), na comunidade do Morro do Estado, no Centro de Niterói.

Um fuzil foi apreendido no local. De acordo com a nota da PM, uma equipe do Grupo de Ações Táticas (GAT), durante patrulhamento em área de ocupação permanente, deparou-se com bandidos armados que, “ao avistarem a guarnição, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram”.

Em seguida, após a fuga, observou-se que um deles foi atingido e, a seu lado, foi encontrado um fuzil.

Ainda de acordo com a nota, o GAT ainda está “no local do confronto, realizando buscas”.