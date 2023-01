Polícia apreende drogas e granadas no Caramujo, em Niterói

Uma equipe do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em parceria com o Destacamento de Polícia Ostensiva do Largo da Batalha, em Niterói, atenderam denúncia anônima a respeito de um foragido da justiça, que estaria no bairro do Caramujo.

No local, os policiais apreenderam 234 trouxinhas de maconha; 370 pinos de cocaína; 57 pedras de crack; uma pistola 9mm, sem numeração nem marca aparente; outras sete munições 9mm; duas granadas e um rádio transmissor.

Em nota, a PM destaca que, no momento da abordagem, “foram efetuados disparos de arma de fogo contra os policiais, advindos de uma outra parte da comunidade’.

Foto e vídeo: Divulgação.