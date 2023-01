Em ação conjunta, policiais do 25º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 32º BPM apreenderam, na tarde deste domingo (15), em Cabo Frio, produtos ilícitos, na Avenida Beira Mar, no bairro Tamoios.

Na ação, foram encontradas drogas, uma balança digital, dois celulares e uma réplica de um fuzil. Um bandido foi preso e encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia.