Polícia apreende drogas e armas em residência do Engenho do Mato

Policiais militares do Serviço de Inteligência e da 5ª Cia do 12º BPM apreenderam drogas, duas armas, e prenderam um homem, na quarta-feira (05), na Rua Dr. Cezalpino José Vargas, antiga Rua 20, no Engenho do Mato. Os policiais foram até o local após receberem uma denúncia sobre a presença de traficantes.

Entre os criminosos denunciados estaria um traficante conhecido como CL, que seria foragido da Justiça. Numa residência os agentes prenderam e Calebe Jhonatan Rodrigues Lima, e apreenderam dois revolveres, munições e 23 cápsulas de cocaína, além de uma bolsa e aparelho de celular.

Calebe foi conduzido para a central de flagrantes da 76ª DP (Centro), onde foi autuado.