Polícia apreende armas e munições no Badu, em Niterói

Neste momento, está ocorrendo uma ação do 4º Comando de Policiamento de Área do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Niterói, na comunidade da Cocada, na Estrada Caetano Monteiro, no Badu, em Pendotiba.

Durante a operação – que começou na manhã de hoje -, os policiais avistaram dois homens em “atitude suspeita”, próxima à comunidade da Cocada. Ao se aproximarem, foram realizados, por eles, disparos de arma de fogo. Os agentes revidaram.

De acordo com a nota da PM, após cessar os disparos e o local ser estabilizado, os policiais encontraram um homem, que fora atingido, e estava com “uma pistola”. No mesmo local, havia ainda uma outra pessoa, com um rádio transmissor.

Um dos acusados por atirar foi identificado com Yago Pereira de Araújo. O outro está, ainda, sem identificação.

A nota da Polícia informa que foram apreendidos uma pistola Stoeger STR 9mm – com numeração raspada -; cinco munições, intactas, de 9mm, e um rádio transmissor.