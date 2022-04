Polícia apreende Abre-alas que provocou morte de menina de 11 anos na Sapucaí

Após o anúncio da morte da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, no início da tarde dessa sexta-feira (22) a Polícia Civil apreendeu o carro abre-alas da Escola de Samba Em Cima da Hora. A alegoria vai passar por perícia e o presidente da escola de samba Em Cima da Hora também prestará depoimento.



O Prefeito do Rio, Eduardo Paes, lamentou a morte da menina através das suas redes sociais.



Raquel estava internada no CTI Pediátrico do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio e teve uma hemorragia interna e amputou a perna direita. Uma das versões sobre o acidente aponta que Raquel tinha subido em cima do carro alegórico, da escola de samba ‘Em Cima da Hora’, e com o movimento da alegoria teve as duas pernas esmagadas contra um poste. Já familiares e amigos contaram que ela estava no chão olhando a alegoria.

O Ministério Público (MP) se pronunciou em nota e pediu que os carros alegóricos sejam escoltados por seguranças no momento da dispersão, já fora do Sambódromo, quando é comum que o público no entorno entre em contato com as alegorias.

A agremiação foi procurada pela reportagem mas ainda não se manifestou sobre o assunto, assim como a Lierj e a Liesa.