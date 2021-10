Policia Ambiental realiza operação de fiscalização no Mercado de Peixe

Equipes do Comando de Policia Ambiental realizaram uma operação de fiscalização no Mercado de Peixe São Pedro, Centro de Niterói, na manhã deste domingo (17). O objetivo era verificar a venda ilegal de caranguejos, uma vez que o crustáceo encontra-se em período de defeso.

Policias relatam que, ao chegarem nas proximidades do mercado, se depararam com indivíduos que iniciaram fuga ao perceberem a presença das equipes. Uma caixa contendo aproximadamente 200 caranguejos da espécie Uçá acabou sendo abandonada no local.

Durante ação de fiscalização, cerca de 200 caranguejos foram recolhidos

Os crustáceos foram recolhidos pelos policiais e encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada. Durante a ação, ninguém foi preso e nenhum estabelecimento do Mercado São Pedro foi flagrado comercializado o produto.