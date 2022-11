Polícia Ambiental impede comércio ilegal de 700 caranguejos em São Gonçalo; vídeo

Apreensão ocorreu numa feira livre de Neves

Na manhã deste domingo (20), o Comando de Polícia Ambiental apreendeu cerca 700 caranguejos, numa feira livre em Neves, São Gonçalo. A ocorrência, que se deu na rua José Augusto Pereira dos Santos, tinha por objetivo combater o comércio ilegal do caranguejo da espécie Uça. De acordo com a portaria de número 52 do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente), o crustáceo está em período de defeso.

“Logo na chegada das equipes, foi observado o abandono de diversos tambores, contendo caranguejos. Após buscas, as guarnições obtiveram êxito em localizar três deles, contendo, aproximadamente, 700 unidades”, afirma a nota da polícia.

A apreensão visa cumprir, também, o artigo 34 da lei 9.605/98, que estabelece “detenção de um a três anos ou multa (ou ambas as penas, cumulativamente) ”, a quem “pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente”.