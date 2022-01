Polícia Ambiental encontra tucano em cativeiro na cidade de São Gonçalo

Policiais militares lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Serra da Tiririca apreenderam no domingo (30), um tucano que era mantido em cativeiro no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo, na região metropolitana.

De acordo com a equipe da 6ª UPAm, cumprindo ordem de policiamento a fim de averiguar as informações, os policiais foram à Travessa Florisbela de Almeida, onde no local, após autorização para entrada no imóvel e fiscalização, foi possível identificar a existência de um tucano, mas sem nenhuma anilha de identificação. O proprietário foi questionado a respeito das licenças ambientais necessárias, mas como não foram apresentados os documentos pertinentes, o mesmo foi encaminhado à 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada. Vale salientar o dono do animal ficou como fiel depositário, segundo o registro na distrital.

Segundo os agentes, o fato ocorreu após recebimento de denúncias do programa Linha Verde, do Disque Denúncia (2253 1177) sobre guarda de animais silvestres.