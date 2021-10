Polícia Ambiental apreende oito aves silvestres em vila de São Gonçalo

Dois homens foram flagrados em posse de pássaros pertencentes à fauna silvestre, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo. Após informação encaminhada via Disque Denúncia, policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) foram mobilizados a uma vila, nessa segunda-feira (18), onde foi confirmada a denúncia.

De acordo com os agentes, foram feitos dois flagrantes, em duas casas, localizadas na Rua Tereza Martins. Na primeira delas, foram encontradas cinco gaiolas com uma ave cada. O proprietário do imóvel foi questionado pelos PMs se possuía a autorização ambiental necessária para criação dos animais. O suspeito afirmou que não.

Na mesma vila, os agentes encontraram, em outro imóvel, três gaiolas, também contendo uma ave cada, O segundo suspeito também foi perguntado se possuía as licenças necessárias, mas também não apresentou documentação necessária. As aves foram recolhidas e os dois homens conduzidos à delegacia.

O caso foi registrado pela 72ª DP (São Gonçalo), onde os dois suspeitos foram autuados em flagrante por crimes contra a fauna. Os animais foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), onde passarão pela avaliação de especialistas para, em seguida,s erem devolvidos à natureza.