Polícia ainda não confirma realização de simulação sobre a morte de João Pedro no Complexo Salgueiro

Até o início da tarde dessa segunda-feira (08), a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) ainda não havia confirmado o trabalho de reconstituição da morte do adolescente João Pedro Mattos, de 14 anos, ocorrido no dia 18 do mês passado, na Praia da Luz, no Complexo do Salgueiro, São Gonçalo, seria realizado nessa terça-feira (09) na localidade.

O delegado Allan Duarte, titular da DHNSG, havia dito que a reprodução simulada seria importante para esclarecer pontos que ainda geram dívidas na investigação sobre a morte do jovem. Por isso, segundo ele a importância desse trabalho pericial para entender a dinâmica da operação conjunta realizada pelas policias Federal e Civil, que resultou na morte do adolescente.

Um dos obstáculos do delegado seria a recente proibição do Supremo Tribunal Federal (STF) de realização de operações policiais em comunidades, exceto por razões excepcionais de urgência, justificadas em relatório polícia. Na reconstituição dessa terça-feira, de acordo com o delegado, está previsto a participação dos agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), que estavam presentes na operação do mês passado. Eles já haviam prestado depoimento na sede da especializada.

Outro ponto que a polícia espera esclarecer na simulação seria a presença (ou não) de criminosos durante a operação, onde os agentes sustentam a versão de que perseguiam criminosos e os mesmos teriam invadido a residência onde João Pedro estava, enquanto familiares do jovem rebatem esse argumento, afirmando que não seria verdade.

Até a tarde de ontem, a Polícia Civil, a Defensoria Pública (DPRJ), que representam a família de João Pedro, e o Ministério Público (MPRJ) não haviam emitido nenhuma nota oficial confirmando (ou não) a realização da simulação no Complexo do Salgueiro.

Em apuração…