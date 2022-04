Polícia acredita que assaltos a ônibus vão cair

Os momentos de terror vividos por passageiros de um ônibus, nessa quarta-feira (30), no Fonseca, Zona Norte de Niterói, não devem se repetir em breve. Pelo menos é nisso que a Polícia Civil acredita. Ontem (31), em entrevista ao jornal A TRIBUNA, o delegado Geraldo Assed, titular da 78ª DP (Fonseca), falou sobre os assaltos a coletivos na região.

De acordo com Assed, o suspeito preso logo após o crime é apontado como chefe de uma organização criminosa, que conta com pelo menos outros três criminosos, especializada em cometer roubos do tipo. Segundo apuração da distrital, o bando vinha atuando na Zona Norte de Niterói desde o começo do mês de março.

“Um dos autores do roubo de quarta foi preso. A gente já tem a qualificação da quadrilha. Eram três que participavam e esse que foi preso era o ‘cabeça’. Então os roubos que estavam acontecendo eram praticados por eles. Com as prisões, com certeza vai dar uma diminuída. Eles começaram a agir no começo de março e fizeram pelo menos três roubos a coletivo”, disse.

Ainda de acordo com o delegado, com a prisão do suspeito apontado como líder, a expectativa é que a ação da quadrilha seja desarticulada, dessa forma fazendo com que o índice de crimes de roubo à coletivo voltem a apresentar tendência de queda. No que diz respeito ao método de abordagem usado pelo bando nos outros crimes, Assed afirma que é similar ao da última quarta-feira.

Delegacia do Fonseca já vinha monitorando ação dos acusados – Foto: Arquivo/A Tribuna

“Eles usavam o mesmo modus operandi, mas agora com certeza vai cair. A gente também conseguiu elucidar os outros roubos, com autoria já. A expectativa é que esse delito caia. Estava sob controle, aumentou um pouco com a ação desse bando, mas com a prisão do ‘cabeça’ da quadrilha, que tem várias anotações por roubo, a gente espera que despenque de novo”, completou Geraldo Assed.

Indicadores

De acordo com dados preliminares do Instituto de Segurança Pública (ISP), em março de 2022 foram registrados na cidade 14 casos de roubo a coletivo. O número é menor do que o registrado no mesmo período, em 2021 (27 casos), mas considerado alto no comparativo aos resultados mais recentes (5 casos em janeiro e 8 em fevereiro deste ano). As forças de segurança acreditam que, com a prisão, a tendência é que haja uma queda ainda mais acentuada.

Relembre o caso

A ida para o trabalho foi de terror para passageiros de um ônibus que seguia de São Gonçalo em direção ao Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira. Dois criminosos armados assaltaram e abriram fogo dentro de um coletivo da empresa Fagundes, na Rodovia RJ-104, altura da comunidade Caixa d’Água, na Zona Norte de Niterói. Um suspeito foi preso por agentes do Segurança Presente.