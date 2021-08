Polícia acaba com farsa de homens ‘armados’ com fuzis de brinquedo

Quatro homens, aparentando estarem fortemente armados, estavam espalhando o terror circulando pela região de Jurujuba, Zona Sul de Niterói, na noite dessa segunda-feira (16). Populares fizeram denúncia e informaram terem visto possíveis criminosos, se reunindo em uma das principais avenidas do bairro, usando fuzil. No entanto, policiais da operação Niterói Presente descobriram que o poderio bélico não se passava de uma grande farsa.

Após receber a denúncia, uma equipe seguiu em direção à altura do número 920, da Avenida Carlos Ermelindo Martins. A via possui grande importância especialmente no turismo, já que faz a ligação com a Fortaleza de Santa Cruz e restaurantes da localidade. No local, os agentes conseguiram, após aproximação com cautela, fazer o cerco tático aos quatro, que não reagiram, mesmo aparentemente estando com armas de guerra.

Durante a abordagem, os policiais observaram que cada suspeito carregava um “fuzil”. Contudo, durante averiguação detalhada, os agentes descobriram que as armas eram apenas réplicas. Além disso, em revista, os agentes encontraram embalagens que seriam de drogas. Após a “farsa” der descoberta pelos policiais, os homens foram conduzidos à delegacia da região. A ocorrência foi registrada pela 79ª DP (Jurujuba), para onde todo o material foi levado.