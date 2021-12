Podemos enfeitar a alma e o coração do brilho da alegria

Podemos decorar a nossa alma e o nosso coração com a suavidade do benquerer.

Podemos ser esperança, podemos ser fé, podemos nos renovar totalmente nessas festas de fim de ano.

É possível acreditarmos, buscarmos e querermos dias melhores e mais harmoniosos.

É possível ser feliz sem precisar de tantas coisas…

É possível buscar a transformação, a renovação nos corações, desejando o melhor para si e para todos, em comunhão para um mundo melhor.

Podemos colocar em nossa mente – e em nosso coração – sentimentos transformadores e muito benquerer.

É possível visualizar um futuro de mais fraternidade, de mais emoções, de mais amor, começando a agir nessas direções…

Estamos próximos das festas de fim de ano e podemos mentalizar melhores coisas, mais transformações para cada um.

Podemos começar a agir com mais paz, com mais carinho, com mais luz em nossos corações… É possível começarmos a vivenciar tudo o que desejamos.

Os sonhos, os desejos, as intenções… pedem atitudes, pedem ação. Tudo começa com a transformação necessária, que surge, que nasce dentro de nós…

Seja você mesmo a paz que tanto busca na vida e no mundo! Seja o amor! Viva-o todos os dias da sua vida.

Mostre a todos o quanto pode vibrar, ser tudo o que deseja e espera do mundo e das pessoas.

Vamos aproveitar o clima, a energia poderosa da virada do ano para nos reunirmos em todos os sentimentos melhores e mais saudáveis que existem.

Existe uma magia, existem corações mais abertos, existe mais esperança, existe mais fé, mais carinho em todo fim de ano… Mesmo sendo algo simbólico, existe uma grande força nesse simbolismo de fim de ano.

É possível ver mais emoções, mais fraternidade e união.

Queremos mais beleza, desejamos menos asperezas, menos dor, mais surpresas bonitas. Desejamos mais força no olhar, mais brilho para novos sonhos.

Desejamos mais pureza para buscarmos o melhor que a vida pode oferecer.

Desejamos mais união e leveza na vida de todas as pessoas.

E que a serenidade possa estar nos corações.

Que a vida possa ser delicada, bonita, gostosa e que sempre possam existir mil motivos para sorrirmos e darmos boas gargalhadas.

Nesse fim de ano, revista-se de você. Revista-se de tudo aquilo que busca, que espera.

Desejo a todos vocês renovação em tudo o que acreditam. Fraternidade para conseguirmos a união e o benquerer entre todos. Para que, em vez de sermos um, ou dois, ou três… sejamos uma multidão infinita de amor, de concórdia, de gentilezas, de paz, de possibilidades e conseguirmos ser muito melhores do que somos. Dessa forma, façamos um ano melhor, um futuro mais promissor e um mundo mais agradável, mais afetuoso para vivermos.

A renovação da fé e da esperança começa em nossas atitudes com a vida, conosco e com cada um que faz parte de nossa vida, com cada um que passa em nosso caminho…

Encha seu coração de coisas boas, encha seu coração da beleza de sentimentos puros, preencha seu olhar com a beleza verdadeira, com um olhar de profundidade para tudo e com todos…

São possíveis novos sonhos, uma nova vida com mais entusiasmo e melhor discernimento.

Que o Novo Ano chegue e com ele tudo de melhor e de mais entusiasmador…

Renove-se e aproveite tudo o que é possível.

Sonhe mais, vibre mais no amor, vibre mais na paz, seja mais a luz que tanto deseja, seja mais a compreensão que espera. Construa a vida de alegria que tanto sonha.

Para todos os dias do novo ano, seja mais leve com você e com todos. Construa a harmonia e equilíbrio dentro de você e seja mais suave com você e com todos…

Renovação

Harmonia

Esperança

Paz

Novos Sonhos

Mais afetos

Amor

Concórdia

Fé

__Patricia Tavares.