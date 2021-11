Pneus usados são retirados do meio ambiente destinados para reciclagem

Pneus usados que seriam descartados na cidade estão sendo recolhidos em Rio Bonito. As secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos acondicionam e dão destino ambientalmente correto mensalmente a centenas desses pneus.

Por meio da entidade gestora do sistema de Logística Reversa de pneus inservíveis, desenvolvido e gerido pela indústria nacional do setor, o município de Rio Bonito contribui para o alcance da meta nacional de destinação de pneumáticos. Além de cooperar com a limpeza, o recolhimento e destinação adequada deste material, também diminui o risco de disseminação do mosquito da dengue, uma questão de saúde pública e que necessita de uma atenção especial.

Segundo a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP), a geração e acumulo de resíduos de pneus são um dos problemas ambientais mais sérios no âmbito mundial. A ideia é estimular a população a não guardar pneu inservível, ou seja, que não serve mais, em casa.

“A grande quantidade de pneus gerada anualmente e as dificuldades apresentadas pela coleta, o armazenamento e a destinação ambiental adequada, impõem a adoção de instrumentos eficazes para a administração e destino responsável desses pneus”, explica o secretário de Meio Ambiente, Murilo Balbino.

O secretário também afirmou que a coleta e destinação dos pneus atende aos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Segundo ele, a população também pode ajudar, dando o destino certo para esses produtos, não descartando em qualquer lugar. Ele lembra que o local para depósito dos pneus em Rio Bonito está sendo feito na secretaria de Obras, que depois são transportados para um destino final.