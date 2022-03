PMs salvam a vida de recém-nascido que se engasgou em São Gonçalo

Um recém-nascido teve a vida salva por policiais militares, na noite dessa terça-feira (8), após se engasgar no bairro do Arsenal, em São Gonçalo. Os pais da criança, que moram às margens da Rodovia RJ-106, acionaram agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que prestaram o primeiro atendimento, impedindo que a criança tivesse maiores complicações.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, na noite de terça-feira, policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estavam em patrulhamento pela estrada, próximo ao bairro do Arsenal, quando uma pessoa solicitou auxílio.

Uma mãe pediu ajuda relatando que seu filho recém-nascido não estava conseguindo respirar. A equipe policial imediatamente começou a manobra de Heimlich, desobstruindo as vias aéreas e o bebê voltou a respirar. Em seguida, os policiais seguiram ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, para continuidade do atendimento. O estado de saúde da criança é estável.