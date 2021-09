PM recupera carros roubados em Niterói

Na ação houve troca de tiros e um suspeito ficou ferido

Policiais do 12º BPM (Niterói) que realizavam patrulhamento na rua São Lourenço, na tarde deste domingo (19), ao receberem um alerta emitido pelo Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de que uma Hillux que consta como veículo roubado no Cadastro de Veículo do Detran-RJ teria sido localizada se deslocado da comunidade do “Sabão” em direção à comunidade do Boa Vista, se dirigiram ao local na tentativa de encontrar o veículo.

De acordo com informações da PM, ao realizarem buscas no Boa Vista, os policiais localizaram o veículo. Em seu interior, ainda segundo informações da ocorrência, três ocupantes que estavam na Hillux efetuaram disparos contra a viatura. Os policias então revidaram à ação dos bandidos e houve uma breve troca de tiros no local.

Após o confronto, os policiais realizaram buscas pela comunidade e encontraram um homem baleado caído ao solo. Os policias acionaram o Corpo de Bombeiros que, após prestar os primeiros-socorros, encaminhou o suspeito para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Zona Norte da cidade.

Segundo relato dos policias, o suspeito baleado informou aos PMs que o bando havia roubado outro veículo, dessa vez um HB20, e que o carro havia sido abandonado pelos bandidos na comunidade do Santo Cristo, no Fonseca. Após o relato, viaturas do 12º BPM se dirigiram à comunidade e encontraram o veículo no local indicado.

Além dos dois veículos recuperados e do homem preso, os policiais apreenderam 1 pistola calibre 9mm, com 5 munições intactas e 1 bloqueador de sinal. Os carros recuperados e o material apreendido foram encaminhados para a 76ª DP (Centro), onde a ocorrência foi registrada.