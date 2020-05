PMs e criminosos trocam tiros no bairro da Covanca, após tentativa de assalto

Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e criminosos se envolveram, na tarde de quinta-feira (07), numa intensa troca de tiros no bairro da Covanca, após a tentativa de assalto a uma militar da corporação. O policial passava de carro pelo bairro quando foi abordado pelos bandidos armados e o agente reagiu a tiros.

As imagens do confronto foram divulgadas nas redes sociais. Outras guarnições do BPM de São Gonçalo foram deslocadas para auxiliar o policial e nova troca de tiros ocorreu. Um criminoso em fuga invadiu uma residência, na Rua Cônego Goulart, na chegada a Neves, e conseguiu furar o cerco policial, tentando escapar com um carro roubado. Em seguida colidiu e ainda assim conseguiu fugir, abandonando uma pistola.

De acordo com a PM, os agentes foram acionados após receberem informações de que criminosos haviam tentado roubar o veículo de uma policial militar, modelo Space Fox. Os policiais ainda realizaram buscas no local, mas não encontraram o suspeito. Na ação, o veículo foi recuperado e a pistola foi apreendida. O material foi levado para a 73ªDP (Neves), onde o caso foi registrado.