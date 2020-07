PMs apreendem mais de R$ 57 mil três suspeitos nas proximidades da comunidade do Sabão

Policiais militares do 12º BPM (Niterói) apreenderam mais de R$ 57 mil em dinheiro, na madrugada dessa segunda-feira (06), num dos acessos a comunidade do Sabão. no bairro São Lourenço.Três suspeitos foram detidos para prestarem esclarecimentos, mas liberados em seguida.

Os militares explicaram que realizavam patrulhamento pela Avenida Washington Luiz, acesso da comunidade do Sabão, visando coibir a realização de bailes funk, quando desconfiaram os ocupantes de um veículo, modelo Fiat Palio, saindo da localidade. Durante a abordagem a princípio nada de irregular foi encontrado com os três ocupantes do carro.

Porém, durante uma revista mais detalhada no veículo, os policiais encontraram, embaixo de um dos bancos do veículo, grande quantidade de dinheiro, que o trio não soube explicar a proveniência. Os três foram conduzidos para a 76ª DP (Centro) e durante a contagem foi constatado que havia R$ 57.199,00, dinheiro que foi apreendido até a comprovação da origem. Os três suspeitos foram liberados e terão que comprovar posterior a procedência do dinheiro para sua retirada.