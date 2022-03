PMB lança Cel. Emir Laranjeira como pré-candidato a Governador do Rio

O Partido da Mulher Brasileira (PMB) confirmou a pré-candidatura do Cel. Emir Larangeira para Governador do Estado do Rio de Janeiro. Ele promete denunciar o gasto público da atual gestão, investir na saúde e educação e corrigir a questão salarial de servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

“Existe hoje uma revolta muito grande na PM e nos Bombeiros com o descaso ao Cláudio Castro em relação aos veteranos e pensionistas. Ele simplesmente ignorou essas pessoas em relação ao aumento, parte da regra constitucional que obriga a remuneração do militar da ativa tem que ser igual do oficial da reserva. Não há distinção entre essas remunerações. Em alguns casos o salário foi até diminuído. Isso produziu uma reação grande nesses grupos e eu decidi tomar uma decisão em me candidatar”, contou o também escritor de 12 livros.

O filho, Carlo Emir Larangeira, usou as redes sociais para comunicar a pré-candidatura do pai e felicitar a novidade.

Sobre educação, o Cel. Emir também foi direto ao defender seus ideais. “Educação é primordial tem que envolver saúde e educação. Criança bem alimentada dificilmente fica doente. Temos que saber administrar a rede pública. Acho importante uma mudança na alimentação das crianças dentro das escolas, inclusive com ensino integral”, contou o pré-candidato que exemplificou Darcy Ribeiro e os Cieps.

O ex-deputado estadual, que ficou de 1991 a 1994, lutou por direitos para a Polícia Militar e além da segurança pública, conseguiu êxito em questões relacionadas a saúde e educação; na época do segundo governo de Leonel Brizola (março de 1991 até abril de 1994).