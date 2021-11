PM volta ao Salgueiro para retirar barricadas e é atacada por bandidos

A Polícia Militar realizou nova ação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira (30). Desta fez, o objetivo foi remover barricadas na região de Itaúna. Grupamentos de Ações Táticas (GATs) e equipes de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo) do 7º BPM (São Gonçalo) coordenaram a ação na região que, nas últimas semanas, vive clima de forte tensão.

Os policiais contaram com apoio de uma retroescavadeira para remover os obstáculos. Os agentes concentraram a atuação na Rua José Francisco Correia. De acordo com o comando da unidade, o objetivo da ação é “resguardar o direito de locomoção dos moradores”. De acordo com balanço divulgado pelo batalhão, a ação foi realizada com sucesso.

No entanto, a localidade reviveu os momentos de tensão dos últimos dias quando novo confronto aconteceu. Ainda de acordo com o batalhão, quando os policiais estavam saindo da localidade, bandidos dispararam tiros contra os militares. Os PMs revidaram os disparos. Até o fechamento desta reportagem, não havia registro de feridos ou presos durante a ação.

O batalhão ainda informou que equipes da Prefeitura de São Gonçalo prestaram apoio á ação. O Município, ao longo dos últimos meses, tem elaborado o Plano Municipal de Segurança, que tem a remoção de barricadas entre seus itens. É importante salientar que o trabalho foi bandeira de campanha do atual prefeito da cidade, Capitão Nelson (PL).

Investigações

Os violentos episódios acontecidos nos dias 20 e 21 de novembro no Complexo do Salgueiro estão sendo investigados pela Polícia Civil e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Na segunda-feira, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) começou a ouvir policiais militares do BOPE, suspeitos de participar de ação que deixou oito pessoas mortas em um manguezal, na localidade conhecida como Palmeirinha.

Outra ação

Foi o segundo dia consecutivo em que a Polícia Militar realizou ações para remoção de barricadas na cidade. Na segunda-feira (29), equipes do GAT desobstruíram partes da Travessa Oscar Maldonado e da Rua Dr. Ibérico, no Paraíso. Ao todo, cerca de sete barricadas foram removidas da região. Não houve registro de tiroteios.