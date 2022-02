PM volta ao Jardim Catarina para retirar barricadas

São Gonçalo continua passando por ações visando à remoção de obstruções em vias públicas, conhecidas como “barricadas”, em vias públicas nessa cidade. As ações têm acontecido em parceria entre a Polícia Militar e o governo municipal. Na manhã dessa sexta-feira (25), o alvo novamente foi o bairro do Jardim Catarina.

Dois Grupamentos de Ações Táticas (GATs) do 7º BPM (São Gonçalo) chegaram ao bairro por volta das 8h. O objetivo era desobstruir as ruas Hermínio Borges Nogueira, Anastácio Borges, Miguel Glinka, Navarro da Costa e Piracanjuba. Os obstáculos foram instalados nas vias por traficantes de drogas ligados à facção Comando Vermelho (CV).

De acordo com o batalhão, a operação durou aproximadamente quatro horas. Equipes usando retroescavadeiras e caminhões prestaram apoio aos policiais. “O intuito [da ação] é devolver o direito de ir e vir, bem como promover a sensação de segurança e preservação da ordem pública”, afirmou o tenente-coronel Aristheu de Góes, comandante do batalhão.

Fotos: Divulgação/PMERJ

Ainda segundo a Polícia Militar, não houve registro de troca de tiros ou prisões durante a ação. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara).

Outra ação

Uma ação para retirar barricadas no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, teve troca de tiros e um suspeito de tráfico de drogas morto, na manhã do dia 2 de fevereiro. De acordo com informações da Polícia Militar, houve apreensão de drogas, além de uma arma de fogo.

Segundo a corporação, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo) estava em ação na Rua Doutor Mário Mota, na esquina com a Rua Gonçalves Chagas para retirar as obstruções quando os agentes foram atacados a tiros por criminosos. Os militares revidaram, iniciando o confronto no local. Um suspeito de tráfico morreu.