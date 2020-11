PM vai usar drones para reforçar patrulhamento nas eleições do Estado

A Polícia Militar do Rio de Janeiro vai usar drones, pela primeira vez, nas eleições municipais do próximo domingo (15) para auxiliar as equipes de patrulhamento ostensivo e repressivo nas vias públicas e locais de votação. As aeronaves remotamente pilotadas do Grupamento Aeromóvel (GAM) serão usadas em toda a região metropolitana do Estado.

Os drones, que contam com câmera térmica, irão transmitir imagens em tempo real para os centros de operações instalados no Quartel General, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no GAM e para aparelhos celulares de comandantes de unidades estratégicas.

Ao todo serão mais de 22.036 policiais trabalhando na segurança da eleição em todo o Rio de Janeiro. As folgas e férias dos militares foram suspensas para reforçar a segurança pública em todo o estado.

De acordo com a porta-voz da corporação, tenente-coronel Gabryela Dantas, “as aeronaves remotamente pilotadas, popularmente chamadas de “drones”, serão empregadas pela primeira vez num grande evento. Essa primeira experiência será aplicada na Região Metropolitana, onde há uma complexidade maior. Essas imagens vão dinamizar nossa capacidade operacional, tanto para atuar preventivamente quanto para intervenção de pronto emprego em situações de emergência”, explicou.

Nas vias urbanas, os policiais militares estarão presentes nos 4.892 locais de votação e em vias urbanas e rodovias estaduais. A PM atuará ainda na escolta das urnas eletrônicas e na segurança dos polos eleitorais, onde ficam guardadas as urnas para a contabilização dos votos.

Comando

No sábado, véspera da eleição, e no domingo (15), dia do pleito, será instalado o Centro Integrado de Operações Coordenadas (CICC) , formado por equipes de 11 órgãos estaduais, municipais e federais: Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Administração Penitenciária, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Marinha, Exército, Guarda Municipal, Justiça Eleitoral e Ministério Público.

Polícia Federal – Polícia Federal realiza exercício simulado com o uso de drones para o combate a crimes eleitorais nos dias das eleições municipais de 2020, na Praça Mauá, região portuária do Rio de Janeiro.

A Polícia Federal (PF) usará drones em todos os estados para auxiliar o trabalho dos policiais na prevenção e repressão a crimes eleitorais. A meta é aumentar a segurança nas eleições deste ano. Apoio