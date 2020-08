PM vai ocupar Complexo do Viradouro por tempo indeterminado

A Polícia Militar realizou na quarta-feira (19), pela manhã, uma operação nas localidades do Viradouro, em Santa Rosa; da Igrejinha, no Largo da Batalha; e da Grota, em São Francisco, Niterói. Participaram da ação unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais (COE), como equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). Durante a operação houve confronto entre os policiais e criminosos da região quando os agentes entravam na localidade da Igrejinha. Após a ação no Complexo do Viradouro, que culminou com a apreensão de drogas por parte do Batalhão de Cães, a PM divulgou que a localidade foi ocupada por tempo indeterminado, com o apoio da Prefeitura de Niterói, através do convênio com o Proeis.

“A primeira fase ocorreu hoje (ontem), com a incursão do COE. A segunda fase será realizada pelo Batalhão de Choque e a última fase ficará a cargo do 12ºBPM (Niterói), que disponibilizará cabines blindadas e diversos pontos de baseamentos, além de ocupar todo o interior da comunidade e seu entorno”, declarou o comandante do 12ºBPM, coronel Sylvio Guerra.

Já na Igrejinha, de acordo com informações divulgadas pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Choque estava incursionando na comunidade quando indivíduos fizeram disparos contra os policiais, que reagiram. Após cessar o tiroteio, em buscas realizadas pela área, um homem foi encontrado ferido portando um fuzil calibre 7,62 mm, um carregador e munições. O suspeito foi socorrido no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. Também nesta comunidade, um homem com mandados de prisão em seu desfavor foi preso. Na Grota, houve apreensão de três granadas, entorpecentes que seriam contabilizados e dois rádios comunicadores.