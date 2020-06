PM tem 24 mortos por Covid-19 e mais de 1.520 infectados no Rio

Até a manhã dessa quinta-feira (04) a Polícia Militar do Rio já havia totalizado 24 agentes mortos por Covid-19 no estado e 1.523 infectados. Em menos de um mês, desde o dia 13 de maio, o número de policiais mortos por coronavírus no Rio mais que dobrou, já que o levantamento realizado na ocasião totalizava 10 óbitos na corporação.

A PM divulgou o mais recente levantamento através da seguinte nota: “

“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, até o momento, 1.523 policiais militares foram infectados pela Covid-19 e, infelizmente, houve 24 falecimentos confirmados em decorrência da doença. Atualmente, temos 5.229 recuperados”.

O número de casos confirmados da doença também avança de forma muito rápida. Num intervalo de apenas algumas horas, entre a tarde de quarta-feira (03) e a manhã dessa quinta-feira (04), a PM divulgou dois informes de casos confirmados, respectivamente com 1.508 e 1.523 infectados na corporação, ou seja, 15 infectados a mais.

A PM também enumera que mais de 910 pedidos de Licença para Tratamento de Saúde (LTS) foram solicitados, devido a sintomas suspeitos da doença. Esse número é menor do que na primeira quinzena de maio, que teve 2.227 solicitações. O número de policiais que se recuperaram também aumentou, de 2.644 para 5.237.

Entre os mortos de Covid-19 na corporação, está o subcomandante do Batalhão de Macaé (32º BPM), no Norte Fluminense, tenente-coronel Fernando Estevam Pereira, de 50 anos, falecido no mês passado.