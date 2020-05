PM tem 180 policiais infectados com coronavírus

Entre a última sexta-feira (1º) e a manhã dessa terça-feira (05), a assessoria de imprensa da Polícia Militar confirmou que 74 novos casos de Covid-19 foram registrados na corporação em todo o Estado, de acordo com levantamento oficial. Na sexta-feira, a PM havia divulgado um levantamento onde haviam sido computados 106 casos confirmados de coronavírus na tropa, com sete óbitos.

O número de infectados subiu para 180 e os agentes licenciados já são mais de 3,5 mil, afastados para tratamento de saúde de sintomas, entre os quais podem ser confirmados vários novos casos positivos da doença. O Hospital Central da Policia Militar (HCPM), no bairro do Estácio, teve 22 casos confirmados de funcionários infectados num período de uma semana, de um total de quase 80 testes realizados. Com relação a esses infectados, cerca de 20 são ligados a profissionais da área de Saúde, ou seja, médicos e enfermeiros. Para repor esse contingente, a corporação está convocando profissionais de outros setores para realização de triagem. A unidade também já havia informado que há uma semana havia falta de profissionais plantonistas de UTI, plantonistas clínicos, além de farmacêuticos e técnicos de laboratório.

PM alega que vai contratar médicos para compensar o deficit e ainda buscar credenciar outros hospitais para que PMs possam ser internados.

“Medidas emergenciais estão em andamento, como processos de contratação de pessoal para abertura de leitos no HCPM, recompondo parte do deficit de profissionais de saúde, como também o credenciamento de hospitais para a internação de policiais militares”, ressaltou a corporação em nota.