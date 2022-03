PM suspeito de matar vendedor pode ir a júri popular

O policial militar Carlos Arnaud Baldez Silva Júnior, acusado de assassinar o vendedor Hyago Macedo, de 21 anos, em fevereiro deste ano, poderá ser levado a júri popular. O processo que apura o crime passará a correr na 3ª Vara Criminal de Niterói, na qual está o Tribunal do Júri.

Inicialmente, o caso foi remetido á 2ª Vara Criminal de Niterói. No entanto, por se tratar da apuração de crime de homicídio doloso, a juíza Fernanda Magalhães Freitas Patuzzo, em decisão, declinou a competência e remeteu o caso à 3ª Vara Criminal, cuja titular é a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce.

“Considerando que o delito em apuração se trata de crime doloso contra a vida, declino a competência para conhecer, processar e julgar os fatos descritos no presente feito em favor da 3ª Vara Criminal desta Comarca, com tal atribuição. Dê-se baixa e encaminhem-se os autos, com a máxima urgência”, diz a decisão.

Hyago foi morto com um tiro em frente á estação das Barcas de Niterói, na Praça Arariboia. De acordo com testemunhas, ele tentou vender balas ao policial quando os dois iniciaram uma discussão. Carlos teria sacado sua arma e atirado contra o jovem. Após o crime, o agente foi preso em flagrante. Amigos e familiares da vítima protestaram no local.

Corpo de Hyago foi sepultado no Maruí – Foto: Arquivo/Vítor d’Avila

O corpo do rapaz foi sepultado no dia seguinte, no Cemitério do Maruí, no Barreto, Zona Norte da cidade. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) optou pelo indiciamento por homicídio doloso por motivo torpe após analisar câmeras de segurança e constatar que Hyago não tentou agredir o policial.

Ações da Guarda em debate

A Câmara Municipal de Niterói marcou para o dia 1º de abril, às 18 horas, uma ‘Audiência Pública’ para debater a truculência da Guarda Municipal contra manifestações populares, pessoas em situação de rua e trabalhadores ambulantes na cidade de Niterói. A audiência acontecerá em modelo-hibrido (presencial e virtual), no plenário da Casa Legislativa, e em link do plenário virtual. A convocação é assinada pelo vereador Milton Cal (PP), presidente do Legislativo niteroiense.

Uma das questões a serem tratadas na audiência aconteceu no dia 14 de fevereiro deste ano, enquanto aconteciam protestos populares pela morte do vendedor Hyago Macedo, na Praça Arariboia. Agentes da Guarda Municipal teriam praticado diversos atos de truculência, os quais foram registrados em vídeo pela população e por redes de televisão. Haveriam imagens que teriam registrado em flagrante um agente da Guarda Municipal agredindo com uma barra de ferro e expressões racistas, um jovem em situação de rua já caído no chão e imobilizado por policiais militares.