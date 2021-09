PM-SP estima 125 mil em ato pró-Bolsonaro na Paulista, 6% do esperado

Expectativa dos organizadores e do próprio presidente era por um público de 2 milhões de manifestantes

De acordo com informações da Polícia Militar de SP, a manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) realizada nesta terça (7) na Avenida Paulista, reuniu cerca de 125 mil pessoas. O número corresponde a pouco mais de 6% do esperado pelos organizadores do evento, que previam a presença de 2 milhões de apoiadores.

Através de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo contabilizou um total de 140 mil manifestantes na tarde de hoje na capital paulista: 125 mil no ato pró-Bolsonaro e 15 mil no evento da oposição, no Vale do Anhangabaú.

“A estimativa do público foi realizada pela área técnica da pasta a partir do uso de imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento, determinando a extensão dos atos tanto na região da Avenida Paulista (125 mil pessoas) quanto no Vale do Anhangabaú (15 mil pessoas), bem como nas áreas adjacentes”, afirmou a SSP-SP.

Expectativa de 2 milhões

Em encontro com o governo de São Paulo para definir estratégias de segurança, os organizadores do evento pró-Bolsonaro afirmaram que a estimativa de participação era de cerca de 2 milhões de pessoas.

Em discurso na última quinta-feira (2), o presidente afirmou esperar “um recorde” nas manifestações marcadas para esta terça (7): “Como tenho um compromisso em São Paulo no dia 8, pretendo ocupar um carro de som na Paulista, que deve ter umas 2 milhões de pessoas. Pelo que tudo indica, vai ser um recorde de pessoas”.

Foto: (divulgação Marcos Corrêa/Palácio do Planalto)