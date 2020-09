PM se mostra abalado em depoimento sobre feminicídio cometido

O policial militar Leandro Alves de Siqueira, de 37 anos, se mostrou abalado emocionalmente em seu depoimento prestado ontem (28) a policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). De acordo com os policiais que colheram o depoimento, Leandro não conseguiu articular muito bem o que havia a dizer. Um novo depoimento será prestado por ele em cerca de dez dias, segundo os agentes. O cabo lotado no 7º Batalhão (São Gonçalo) atirou contra a esposa e os seus sogros, além de tentar se matar em seguida, na madrugada do último dia 23, em São Gonçalo. A esposa do policial não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local dos crimes na Rua Magistrado Francisco Assis Fonseca, no bairro Zé Garoto. Ela foi enterrada na quarta-feira passada, de acordo com amigas. Os demais familiares foram levados na ocasião em estado grave para hospitais da região. A arma usada no dia do crime não foi encontrada.

A sogra de Leandro, que está sob custódia, foi levada para a mesma unidade de saúde onde o acusado foi socorrido, o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Atualmente ela se encontra em estado de saúde estável. Já o genro recebeu alta ontem (28). O sogro do cabo foi atendido no Pronto Socorro de São Gonçalo (PSSG), no próprio bairro onde os crimes ocorreram. O seu atual estado de saúde até esta tarde é estável. O corpo da esposa do cabo assassinada por ele foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó antes de ser enterrado. Ela deixou quatro filhos.

“O crime aconteceu na garagem da casa da sogra do policial. Nós ainda não sabemos o que ele fazia lá. Os sogros estão em estado grave, ele está melhor e deve ser ouvido amanhã (hoje). As imagens das câmeras de segurança da casa da sogra serão analisadas”, informou na último dia 24 o delegado titular da Delegacia de Homicídios de Niterói, Bruno Cleuder de Melo.

A especializada investiga e a corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso.