PM responsabiliza código penal por aumento de furtos

Em 2022, foram registrados cerca de mil casos a mais do que no ano passado

Depois da série de arrombamentos seguidos por furtos registrados em Niterói, os indicadores desse tipo de crime cresceram, no acumulado do ano. A Polícia Militar atribui o fenômeno ao Código Penal Brasileiro que, na análise da corporação, é brando com esse tipo de prática.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e setembro de 2022, Niterói contabilizou um total de 4.442 furtos registrados. Isto representa 1.186 casos a mais do que o mesmo período, no ano passado, quando foram registradas 3.256 ocorrências. A alta percentual é de 36,4%.

Procurada e perguntada sobre o assunto, a Polícia Militar afirmou que as medidas para reduzir a incidência de furtos de bens públicos e privados não podem se limitar ao policiamento ostensivo em vias urbanas. Segundo a PM, a legislação penal vigente, por exemplo, tem favorecido a reincidência desses crimes.

“A título de ilustração, durante o ano de 2021, os policiais militares efetuaram 170 prisões de pessoas envolvidas em furto sem resultado prático: 90% dos detidos retornaram às ruas dias depois após as audiências de custódia”, explicou a corporação.

A PM também apontou que outro aspecto fundamental é observar que esses crimes são cometidos, muitas vezes, por pessoas em situação de vulnerabilidade, o que demanda ações da área de assistência social mais efetivas. Por fim, a corporação pediu que vítimas de crimes do tipo acionem o serviço 190, comuniquem ao Disque Denúncia, (21) 2253-1177, e registre a ocorrência em delegacias da área.

Segurança Presente

Em Niterói, a Operação Segurança Presente atua realizando policiamento complementar ao do 12º BPM (Niterói). O programa atua no Centro, em bairros da Zona Sul, Zona Norte, Pendotiba e Região Oceânica, além de possuir reforço de assistentes sociais. A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Governo (Segov) para saber se há planos específicos para diminuir a crescente de furtos.

O Segurança Presente afirmou que “os dados apresentados englobam os delitos ocorridos em todo o município de Niterói e não refletem a realidade das áreas e horários do policiamento do Segurança Presente”. Todavia, não informou quais são os indicadores nas áreas onde atua.

Onda de furtos

No mês de setembro, diversos casos de arrombamentos seguidos de furtos foram registrados na cidade. No Centro, apenas no dia 20 daquele mês, três lojas foram arrombadas. O prejuízo dos estabelecimentos, somados, é de aproximadamente R$ 15,5 mil. As maiores perdas foram contabilizadas na Casa Andrade, que fica na Rua Barão do Amazonas. Os outros estabelecimentos furtados, na ocasião, foram as lojas Bello Banho e Eletrofrigor, na Rua Marechal Deodoro.

No dia 5 daquele mês, duas lojas foram arrombadas e furtadas em Icaraí. Ambas ficam localizadas na Rua Ator Paulo Gustavo, entre as ruas Belisário Augusto e Oswaldo Cruz. Segundo relatos de testemunhas, a ação foi feita por apenas um criminoso. Uma das lojas invadidas foi a Vila Marítima, que vende roupas. O criminoso quebrou o vidro, entrou e levou vários objetos. Outra loja arrombada foi a Cássia, especializada em bolsas e acessórios.