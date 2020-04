PM reprime tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Itaboraí e Rio Bonito

Policiais militares do 35º BPM (Itaboraí), após receberem informações sobre ação de traficantes, no bairro Rio Várzea, no chamado Complexo da Rua 100, foram até o local no domingo (19) e, na Rua Tiradentes, onde montaram um cerco aos bandidos.

Um homem, que não teve a identificação divulgada, foi preso portando uma sacola contendo drogas. Um outro comparsa, durante perseguição, foi dominado em cima da laje de uma residência. Outros marginais conseguiram escapar, pulando muros de residências de outros moradores. O acusado preso na laje da residência também carregava uma mochila onde foram apreendidas uma carga de drogas.

Os presos confessaram que estavam ligados ao traficante conhecido como Playboy, um dos bandidos mais procurados do município. Eles foram autuados na central de flagrantes da 74ª DP (Alcântara). No mesmo dia também foi autuado outro homem, que foi preso após denúncia anônima inicial sobre porte ilegal de arma, dessa vez no bairro Nova Cidade, em Rio Bonito, também área de atuação do 35º BPM (Itaboraí). Ele foi surpreendido num campo de futebol do bairro.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 além de uma carga de drogas e rádio transmissor. Ele confessou envolvimento com o tráfico e foi autuado na 119ª DP.