PM remove barricadas no Lindo Parque, em São Gonçalo

Nova ação para remoção de barricadas foi realizada pela Polícia Militar nesta quarta-feira (19), na cidade de São Gonçalo. Desta vez, vias do bairro do Lindo Parque, área onde há atuação do tráfico de drogas, foram desobstruídas. Equipes do 7º BPM (São Gonçalo) atuaram na localidade.

A ação contou com apoio de uma retroescavadeira, usada para remover os obstáculos; de um caminhão, que foi usado para retirar todo o entulho produzido; além das viaturas do batalhão. Ainda segundo a Polícia Militar, a remoção dos materiais é importante para impedir que bandidos não recoloquem as barricadas.

A ação começou ainda pela manhã e se estendeu durante toda a tarde. Até o fechamento desta reportagem, não houve relatos de presos ou troca de tiros. Ao longo dos últimos dias, diversas ações têm sido realizadas em pontos de São Gonçalo. De acordo com o batalhão, as ações tiveram como objetivo garantir o direito de ir e vir da população.

Na semana passada, barricadas foram retiradas no Jardim Catarina, Guaxindiba e Mutuapira. “O intuito [da ação] é devolver aos moradores o direito fundamental de ir e vir, bem como prover a sensação de segurança e preservação da ordem pública, com o apoio da Prefeitura”, afirmou o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Aristheu de Góes.

“Em relação às barricadas, o 7º Batalhão da Polícia Militar vem realizando operações diárias e o trabalho está sendo acompanhado pelo município, que está finalizando um planejamento detalhado, em parceria com Estado, para colocar em prática um plano de retirada definitiva dos obstáculos colocados pelos criminosos nas ruas”, afirmou a Prefeitura da cidade, em nota enviada à reportagem de A TRIBUNA.